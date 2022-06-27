المنسق القومي لمهن الإنتاج: 80% من إنتاج الحبوب يتم عبر القطاع المطري وصغار المزارعين

الخرطوم : رحاب فريني

كشف المنسق القومي لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بوزارة الزراعة والغابات المهندس عمرطه البشير،عن تكوين وتدريب وتخريج جمعيتين نسويتين وفق قانون تنظيمات المنتجين ضمن مشروع تكوين وبناء قدرات الجمعيات الإنتاجية النسوية بولايات شرق وشمال ووسط دارفور بحضوروالي وسط دارفور،مؤكدًا أن البرنامج منفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة الاتحادية ومنظمة الفاو، مؤكدًا أن تكوين وتدريب الجمعيات النسوية في ولايات دارفور يسهم في زيادة الإنتاجية والاستقرار وبناء السلام المجتمعي ، كاشفًا عن تمليكهم تقاوي محسنة بواسطة والي الولاية ، مؤكدًا تمكن مزارعي القطاع المطري في ولايات دارفور(الفاشر، زالنجي) من زراعة مساحاتهم المستهدفة لهذا الموسم .

وأكد المنسق القومي لتنظيمات صغارالمنتجين بالزراعة الاتحادية المهندس عمر طه ان السودان لن يجوع .

وقال في حديثه لـ(السوداني)حسب التقاريرلكثير من المنظمات التي أوضحت أن السودان مهدد بالمجاعة وحوالي 20 مليون من السودانيين لن يتحصلوا على الغذاء في العام القادم، أكد عمر ان 80% من إنتاج السودان من الحبوب ينتج بواسطة صغار المزارعين في القطاع المطري وبمساحة 45 مليون فدان،و قال هؤلاء اصلا ينتجون بدون تقانة ولايعتمدون على الدولة أو المدخلات الجيدة كثيرا ومع ذلك يحققون حوالي 5 ملايين طن من الحبوب والمحاصيل الزيتية.

واشار لاستمرار صغار المنتجين في الإنتاجرغم غفلة الدولة عنهم ذلك لجهة ان الأمطارمصدرمعيشتهم ورزقهم الأول، اضاف وإذا توفر لهم الأمن والتقانات الحديثة يمكن أن ينتجوا (20)مليون طن من الحبوب والمحاصيل الزيتية،مؤكدا جاهزية مزارعي منطقة طويلة في دارفور للزراعة،لافتا لخشية هؤلاء المنتجين من الأمن (الطليق المبكر)وهو يعني به هجوم الرعاة المبكر على المحاصيل قبل نضجها، قال لذلك لابد من توفير الأمن للزراعة المطرية وضرورة توفير التقاوي المحسنة كمرحلة أولى .