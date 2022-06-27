بتكلفة تجاوزت( 45 ) مليون جنيه الزكاة تعلن عن تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية ج.دارفور

الخرطوم : رحاب فريني

التزم وزير التنمية الاجتماعية احمد آدم بخيت بتوفير عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، خاصة في مجال خفض الفقر وتوفير المدخلات الزراعية والإنتاجية والمعاقين ، داعيا الزكاة الى الاهتمام بالمعاقين ودعمهم وتنظيم ورش عمل وبرامج ، داعيا منظمات المجتمع المدني الى توفير الدعم الغذائي للنازحين واللاجئين لتقليل حدة الفجوة الغذائية التي تمر بها بعض محليات الولاية.

وأكد الوزير في زيارتهلولاية جنوب دارفور أن ملف الترتيبات الأمنية والإدارية تم حسمه من خلال اتفاقية جوبا للسلام والتي تنفذ حاليًا.

واوضح والي الولاية حامد التجاني هنون ان الغرض من الزيارة تلمس مشاكل الناس والوقوف على تقديم الخدمات وتحسين بيئتها ، واشاد بدور الزكاة في الولاية ، موضحا أن التأمين الصحي هو السند الرئيسي للعمل الصحي بالولاية، والتزم الوالي بتوفير وقود المولدات الكهربائية وتأهيل الكباري وعدد من المنشآت الخدمية والمشروعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد الأمين العام لديوان الزكاة إبراهيم عيسى التزامه بدفع أكثر من (45) مليون جنيه دعما لعدد من المؤسسات الخدمية تشمل المساجد ودور العبادة والخلاوي ودور الشباب والمرأة و اتحاد المعاقين حركيا ومراكز الشرطة والنازحين والمستشفيات ومشاريع المياه وتهيئة بيئة العمل لعدد من مكاتب الزكاة بهذه المحليات الجنوبية الغربية للولاية كمحلية عد الفرسان وتلس وكتيلا ومحلية برام الكلكة.

بينما التزم مدير عام التأمين الصحي بتوفير الأجهزة الطبية لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات وبطاقات التأمين والخدمة العلاجية لمواطني هذه المحليات.

واعلن مديرعام مفوضية خفض الفقرعن توفير عدد من المراكز الاعاشية والتدريبية للمرأة وتوفير السلة الغذائية لبعض المحليات ودعم عدد من أسر الأيتام.