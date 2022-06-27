تعليقاً على مقتل (7) أسرى من الجنود السودانيين ومواطن.. أبو هاجة: هذه المؤامرات هدفها زعزعة الأمن القومي للبلاد

الخرطوم: السوداني

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد د. الطاهر أبو هاجة، تعليقاً على إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين، لن التآمر الذي يحدث في حدودنا وما يخطط له هنا خلال الأيام القادمة كله يخرج من مشكاة واحدة وما يخطط هناك يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد.

وأضاف: هدف هذه المؤامرات هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكداً أن هذه التحركات مرصودة وستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير شعبنا وتماسك المنظومة الأمنية.