تفاصيل زيارة الشيف التركي (بوراك) للسودان.. والمُفاجأة افتتاح مطعم في الخرطوم

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

وصل البلاد الشيف التركي الشهير، بوراك أوزديمير، المعروف باسم czn لزيارة مناطق عدة ومختلفة في السودان – الزيارة تمت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التركي – وبدأ برنامج زيارته بمنطقة الكدرو التي تقع شمال الخرطوم، حيث تجول في السوق الكبير وقام بالتقاط الصور مع باعة الخضار، ثم اتّجه بعدها لإحدى القرى بمدينة الجيلي، حيث قام بتجهيز وإعداد وجبات شهية للأطفال وسط حضور كبير من أهالي المنطقة الذين رحّبوا بزيارته وعبروا عن سعادتهم بوجوده بينهم.



فيما اتّجه صباح اليوم الاثنين إلى منطقة الباقير جنوب الخرطوم لافتتاح بئر مياه وسط حضور عدد من أهالي المنطقة.

وعلمت (السوداني) أن زيارة الشيف التركي بوراك للبلاد ستمتد لأيام، سينفذ من خلالها عدداً من المشاريع، من بينها افتتاح مطعم كبير في الخرطوم، بجانب برامج أخرى مختلفة.



وأشعلت زيارة الشيف التركي، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صور وفيديوهات الشيف وهو يقوم بإعداد الوجبات في الهواء الطلق.

الجدير ذكره أن الشيف التركي بوراك اوزديمير من أشهر طهاة الطعام، يقوم بمشاركة متابعيه ومعجبيه بإعداد الوجبات المختلفة على صفحته الرسمية التي يتابعها الملايين من مختلف أنحاء العالم.