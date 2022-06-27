تجمُّع المهنيين: إعدام الأسرى من جُنُود الجيش ومُواطن مدني هي جريمةٌ مُخالفةٌ للأعراف والقوانين الدولية

الخرطوم: السوداني

تقدّم تجمُّع المهنيين السودانيين، بأحر التعازي لأُسر شهداء الجنود والمواطن الذين تم إعدامهم من قِبل القوات الإثيوبية.

وقال التجمُّع: “إنّ إعدام الأسرى من جنود وقوات الشعب المسلحة ومواطن مدني هي جريمةٌ مُخالفةٌ للأعراف والقوانين الدولية التي تحمي الأسرى وحقوقهم وحياتهم، هذا الفعل مُدانٌ ويجب على القوات المسلحة أن تقوم بدورها المُنوط بها في حماية البلاد ومُواطنيها والتصدِّي للعدوان الخارجي فهو دور الجيش وواجباته الأساسية”.

وأضاف التجمُّع: “أحدث انقلاب 25 أكتوبر 2021 قطيعة نفسية بين الجيش والشعب لن يتم تجاوزها إلا بعملٍ كثيفٍ من الجيش وإصلاح المُؤسّسة العسكرية والأمنية وأن تخرج من السياس… نحن نشعر بأهالي الجنود ومدى فجيعتهم تماماً كما إحساس أهالي الشهداء في مواكب مقاومة الانقلاب، الرحمة والمغفرة لكل شهداء الوطن والواجب”.