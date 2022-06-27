بابكر فيصل: تصفية الأسرى السُّودانيين من قِبل الإثيوبيين جريمة كاملة ونُساند قُوّاتنا المُسلّحة للقيام بواجبها

الخرطوم: السوداني

دان رئيس المكتب التنفيذي للتجمُّع الاتحادي، بابكر فيصل، قتل الأسرى السُّودانيين من قِبل القوات الإثيوبية، وقال: “إن ما قامت به القوات الإثيوبية من تصفية لسبعة من جُنُود قوات شعبنا المُسلّحة بعد أسرهم يمثل جريمة كاملة ومُخالفة لكل القوانين والشرائع والأعراف”.

وأضاف بابكر: “نُدين هذا السلوك الإثيوبي ونُساند قواتنا المسلحة في قيامها بواجبها المُقدّس في الدفاع عن أراضي وحدود السودان… التعازي الحارة لأُسر الجُنُود الشُّهداء”.