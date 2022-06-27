البرهان من الحدود الشرقية: دماء الشهداء لن تضيع سُدَىً.. والرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لدى تفقُّده القوات بموقعي الأسرّة وود كولي بالفشقة الصغرى بالحدود الشرقية، يُرافقه أعضاءٌ من هيئة القيادة، على عزم قيادة القوات المُسلّحة على إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المُقدّس في حماية الأرضِ والعِرض.

وقال البرهان: “إن أفراد القوات المسلحة لن تضعف عزيمتهم وهم ماضون في طريق الفداء والاستشهاد في سبيل البلاد، ودماء الشهداء لن تضيع سدىً”.

وأكد البرهان أنّ الرد سيكون واقعاً ملموساً على الأرض، وأن ما جرى من أحداثٍ خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرّة لن يتكرّر مرة أخرى، مُوجِّهاً بعدم السماح بأي تحرُّكات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمُواطنين حتى خط الحدود الدولية.

إلى ذلك، تفقّد رئيس مجلس السيادة، مواطني منطقتي الأسرّة وود كولي واستمع إلى مطالبهم، ووعد بإكمال مشروعات البنى التحتية من كهرباء وطرق، كما قدم دعماً مقدراً لقطاعي المرأة والشباب.

وكان في استقبال رئيس مجلس السيادة، قائد المنطقة وقادة التشكيلات والوحدات بالمنطقة العسكرية الشرقية.