القنصل المصري في الخرطوم: ننفي بشكل قاطع وجود أي توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر

الخرطوم: السوداني

نفى قنصل عام مصر في الخرطوم، المستشار/ أحمد عدلي إمام، ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دخول السودانيين لمصر.

وقال عدلي في تصريح صحفي: “في إطار محاولات ومساعي إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، والتي يأتي على رأسها ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان من جهة، ولفت الأنظار عن الأفعال الدنيئة والخسيسة التي قامت بها تلك الجهة مؤخراً، يتداول حالياً تعميم مفبرك حول وقف دخول السودانيين للأراضي المصرية وإننا إذ ننفي بشكل قاطع وجود أي توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل في كتابه الكريم (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)”.

وأضاف القنصل: “فإننا ننتهز هذه السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية – السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة والتي نرد عليها بكل الحب والود بحبابكم عشرة الأشقاء السودانيين فى بلدكم مصر”.