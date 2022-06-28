المدير العام لشركة شيكان: الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي تؤكد على أهمية تبادل الخدمات المصرفية والتأمينية

الخرطوم: السوداني

وقّع المدير العام لشركة شيكان للتأمين، صلاح الدين موسى محمد سليمان، ومدير عام مصرف أبوظبي الإسلامي مازن شريف، وثيقة شراكة حول تبادل الخدمات المصرفية والتأمينية وتفعيل كافة الأدوات والقنوات التي تخدم سياق الشراكة.

وقال المدير العام لشيكان، صلاح الدين موسى محمد، ان كل من أسهم في تحويل الشراكة إلى واقع يعود على الشركة والمصرف بكثير من الفوائد والعوائد ويتماهى مع سياسة الشركة في إثراء تأمين الخدمات المصرفية، إذ تضم المحفظة شيكان التأمينية الموصوفة بالأثرى والأكثر تنوعاً طيفاً من الوثائق والمنتجات التي تشكل حماية تأمينية متقدمة لسير الخدمات المصرفية وضمانة قوية لمسار الاستثمار.

من جهته، شكر مدير المصرف، مازن شريف، شركة شيكان للتأمين ممثلة في قيادتها العليا والتنفيذية على روح التعاون التي انعكست في الحوار الدائر بشأن الشراكة، مؤكداً أن المصرف لن يحيد عن ما تم إقراره مع رغبة دائمة في التطوير والتحسين.