حميدتي لمواطني جبل مون: “علموا أبناءكم القرآن الكريم واتركوا الفتن والمشاكل”

الخرطوم : السوداني

طالب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، أهالي جبل مون بترك الفزع المشترك من أجل الانتقام ممن قام بقتل شخص ما.

وأشار لدى مخاطبته، مواطني منطقة الرابطة بمحلية جبل مون اليوم عقب التوقيع على اتفاق صُلح أهلي، إلى ضرورة عدم تولي دفع الدية لأي مجرم قاتل حتى لا يكون دافعاً له لارتكاب جريمة أخرى، وتابع :”علموا أبناءكم القرآن الكريم واتركوا الفتن والمشاكل”.

وأضاف: “نقول لكل المواطنين من جميع المكونات اصحوا واتركوا الفوضى، والا فإننا لن نسامح كل معتد على حرمة وممتلكات الناس ونحن له بالمرصاد”.