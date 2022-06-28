ارتفاع ملحوظ في الأضاحي بالأسواق الرئيسية

الخرطوم : عبيـر جعفر

أرجع تجارالمواشي الارتفاع في أسعارالأضاحي هذا الموسم لنسبة (100)% لارتفاع تكلفة الأعلاف بمناطق الإنتاج والعاصمة وزيادة رسوم الترحيل والعمالة .

وأكد مورد خراف بقندهار محمد حسين في حديثة لـ(السوداني) على ارتفاع اسعار الخراف خلال هذا الموسم بنسبة(100 %) وقال ان الموجود حاليا بالأسواق خراف( كرامات) اما الوارد من خراف الأضاحي فلم يدخل الأسواق بكميات كبيرة حتى الآن ،متوقعا دخول خراف الاضاحي نهاية الاسبوع الجاري ، مشيرا الى تسبب فتح صادر الهدي الحي والصادر المذبوح في زيادة الاسعار.

وطالب المستهلك بشراء الخراف في وقت مبكر خاصة وان هنالك من يعتقد تراجع الأسعار في يوم الوقفة او اول يوم في العيد لاحتمالات ارتفاع الاسعار بزيادة الطلب وتراجع الوارد ، مبينا ان اسعار الخراف تتراوح مابين (70-150) الف جنيه حمري ، بلدي، كباشي ، واشار الى ان الاضحية الاقتصادية خلال العام (70) الف جنيه مقارنة بالموسم الماضي (35) الف جنيه ، متوقعا دخول (150) الف رأس للعاصمة ، وشكا حسين من ضعف القوى الشرائية .

وقال تاجر خراف بسوق قندهار محمد ادريس عشي ان هنالك زيادة في اسعار الخراف من مناطق الانتاج وارتفاع العماله والكلأ والترحيل ما تسبب في ارتفاع أسعار الخراف بأسواق العاصمة ، مشيرا الى ان الوارد حاليا ضعيف ، مبينا ان اسعار الخراف تتراوح مابين (80-85-120-130) الف جنيه ،تابع المواطن عادة يشتري قبل الوقفة بيوم او يومين لتوقعات تراجع الاسعار ،وقال ان اسعار الموسم الحالي ضعف الموسم السابق بسبب ارتفاع التكاليف ، ولفت الى معاناة السوق من الركود رغم الوفرة ،متوقعا دخول كميات مقدرة من الولايات المنتجة لأسواق العاصمة .

وفي ذات السياق قال تاجر الخراف ببحري ميدان الرابطة شمبات عبدالإله دياب ان ارتفاع تكاليف علف المواشي أثناء ترحيلها من مناطق الانتاج حتى وصولها للعاصمة لا يتحمله التاجر وحده بل يتم إضافته لسعر الرأس الواحد، للمواطن.

واوضح ان الغلاء العام بالبلاد سينعكس على تراجع القوى الشرائية وقال ان اسعار الخراف تختلف حسب النوع والحجم مثلا الجدع (70-80) الف جنيه التني (100-120) الف جنيه اما الرباع بسعر (120-150) الف جنيه ، اشار الى دخول وارد من الولايات ويتم التوزيع على نقاط البيع .