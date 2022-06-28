فتح باب منح تصاريح وسائل الإعلام لتغطية كأس العالم FIFA قطر 2022

الدوحة: متابعات السوداني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وشراكة كأس العالم FIFA (قطر 2022) عن انطلاق عملية منح تصاريح ممثلي وسائل الإعلام لتغطية كأس العالم FIFA قطر 2022 (لوسائل الإعلام ولغير حاملي الحقوق)، وينتهي موعد تقديم الطلبات في 15 أغسطس 2022، وتجدون هنا مقطع فيديو يوضّح خطوات منح هذه التصاريح.

يتطلب الدخول إلى نموذج طلب تصاريح وسائل الإعلام الحصول على رمز خاص بك، وقد حصلت جميع اتحادات كرة القدم الأعضاء في الفيفا على حصة معينة من تصاريح الصحافة المكتوبة وتصاريح المصورين لتوزعها فيما بعد على المؤسسات الإعلامية الوطنية وممثليها، ويصبح ممثل وسائل الإعلام قادراً على التقدم بطلب الحصول على التصريح عبر مركز إعلام FIFA مباشرة بعد حصوله على الرمز الخاص به من اتحاده الوطني، أو المؤسسة الإعلامية التابع لها.

المؤسسات غير الحاملة للحقوق: هي شركات إذاعية أو تلفزيونية لا تملك حقوق بث كأس العالم FIFA قطر 2022، وستكون هذه المؤسسات قادرة على التقدم بطلبات الحصول على تصاريح وسائل الإعلام دون الحاجة لتقديم رمز خاص بها، وسيُخصص عدد محدود جداً من التصاريح للمؤسسات غير الحاملة للحقوق، ولن يُسمح لها بالدخول إلى الاستادات أيام المباريات.

يتولى تلفزيون FIFA المسؤولية المباشرة عن المرخص لهم بالحقوق الإعلامية (حاملو حقوق التلفزة والمحطات الإذاعية)، ويبقى فريق خدمات البث في FIFA على تواصل منتظم مع المرخص لهم بالحقوق الإعلامية، وسيبلغهم مباشرة بإجراءات الاعتماد ولك ما يتعلق بالتصاريح.

ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2022 النسخة الأكثر تميزاً بتقارب المسافات بين استاداتها منذ النسخة الافتتاحية لكأس العالم في سنة 1930، كما ستشهد البطولة أربع مباريات في اليوم خلال دور المجموعات، وستكون جل الأحداث في الدوحة ومحيطها دون الحاجة إلى رحلات جوية داخلية، كما يمكن الاكتفاء بمكان إقامة واحد طيلة أيام البطولة.

سيوفر FIFA وقطر 2022 بنية تحتية وخدمات متطورة لوسائل الإعلام المعتمدة، وسيكون المركز الإعلامي الرئيسي في موقع مشترك مع مركز البث الدولي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي سيعد بمثابة مركز للانتقال إلى مقار المنتخبات المشاركة في البطولة قبل يوم من كل مباراة وإلى الاستادات الثمانية المذهلة، وأقربها استاد المدينة التعليمية، الذي لا يبعد سوى أربعة كيلومترات من المركز الإعلامي الرئيسي، وأبعدها هو استاد البيت الذي يقع على مسافة 45 كيلومترا فقط.

بإمكان وسائل الإعلام طلب حضور مباراتين كحد أقصى في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، شرط ألا تكونا متتاليتين، وذلك من أجل ترك متسع من الوقت للانتقال بين الاستادات. وسيوفر المركز الإعلامي الرئيسي مرافق مجهزة بالكامل لوسائل الإعلام المعتمدة من أجل متابعة المباريات والمؤتمرات الصحفية عن بعد، كما ستُعقد جميع المؤتمرات الصحفية في اليوم الذي يسبق كل مباراة في المركز الإعلامي الرئيسي.

الإقامة

رغم الحجز المسبق لغرف وسائل الإعلام المعتمدة؛ إلا أنه يجب على الصحفيين المهتمين بتأمين حجزهم التواصل مع منصة أماكن الإقامة لكأس العالم FIFA قطر 2022 في أقرب وقت ممكن عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، مع العلم أن آخر موعد للحجز يوم 31 يوليو.