نادي الهلال يقيل مديره الفني (موتا) ويعين خالد بخيت مدرباً للفريق

الخرطوم: السوداني

اقال نادي الهلال مديره الفني البرتغالي (موتا)، وعين الكابتن خالد بخيت مدرباً للفريق، كما شملت الاقالة مساعد المدرب ومحلل الاداء.

يذكر ان نادي الهلال شرع مؤخراً في دراسة مصير المدرب البرتغالي موتا، بعد تصاعد حدة المطالبات بإقالته عقب الخسارة التي تعرض لها الأزرق أمام الغريم التقليدي المريخ بهدف رمضان عجب الجمعة الماضية، ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز. كما ازم تعادل الهلال امام حي العرب بورتسودان امس، موقف موتا.

إقالة موتا، جاءت ايضا لعدم تقديم الأزرق لمستوى فني ملموس بالإضافة إلى تراجع المستوى الفني لعدد من اللاعبين في الآونة الأخيرة وسوء التوظيف داخل المستطيل الأخضر.

وكانت فئة كبيرة من جماهير الهلال حرصت على مهاجمة نائب رئيس النادي العليقي عقب مباراة الفريق أمام المريخ. وتقبل حينها العليقي آراء الجماهير التي هاجمته، وأبلغ مقربين بعزمه اتخاذ قرارات وتدابير من شأنها أن تعيد الأمور لنصابها الصحيح داخل الفريق.

يشار إلى أن العليقي يعد المنفذ الأول لسياسات مجلس إدارة نادي الهلال تجاه فريق كرة القدم بما يملكه من قدرات مالية وذلك بتكليف مباشر من رئيس النادي هشام السوباط.