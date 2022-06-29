تعاون بين الطاقة والصناعات الدفاعية في توطين الصناعات الاستراتيجية

الخرطوم: السوداني

أكد وزيرالطاقة والنفط على أهمية تكامل المؤسسات الوطنية في توطين الصناعات الكبيرة من أجل النهوض باقتصاد البلاد،جاء ذلك لدى زيارته أمس مقر منظومة الصناعات الدفاعية.

وأبان الدورالذي يضطلع به قطاعا النفط والكهرباء وأهميتهما في الأمن القومي بتوفيرالطاقة، مبينًا ريادة المنظومة في الصناعات التي تعمل على تأمين الأمن القومي والبنى التحتية، وأن التنسيق وتكامل الأدوارما بين المؤسسات الوطنية يعزز من استراتيجية توطين الصناعة الكبيرة بالبلاد، لا سيما أن قطاعات النفط والكهرباء تحتاج لتطوير بنياتها التحتية وإكمال منظومة منشآتها، مثمنًا التعاون بين قطاع النفط والمنظومة في تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المنتجات البترولية من الجيلي إلى مدني والذي تم تصنيع معداته في شركة جياد إحدى شركاتها مؤكدًا سعيه للاستفادة من قدرات وإمكانات المنظومة واستغلالها في الأنشطة المدنية في إطار توطين صناعة معدات البترول وقطاع الكهرباء في السودان.

وأوضح نائب مدير منظومة الصناعات الدفاعية تاج الدين أبوشامة أهمية التعاون مع الطاقة والنفط ودخولها في مشروعات قطاعات النفط والكهرباء لخدمة الاقتصاد من أجل الإسهام في استقرار وتطوير البلاد.

وتم استعراض المشروعات المقترحة للشراكة بين منظومة الصناعات الدفاعية وقطاعات وزارة الطاقة والنفط والتي تمثلت في تطوير صناعة الغاز والبنيات التحتية للمنشآت النفطية ومشروعات الطاقة الشمسية وصناعة معداتها، إلى جانب أعمال المناولة والنقل للمنتجات البترولية.