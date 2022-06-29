قناة النيل الأزرق توقف تعاملها مع الحلنقي .. المستشار القانوني: لا حقوق للحلنقي على القناة ولدينا المستندات الكاملة وسنقوم بنشرها للرأي العام ..

الخرطوم/ كوكتيل

قررت قناة النيل الأزرق إيقاف تعاملها مع الشاعر إسحق الحلنقي ومقاطعة أعماله الغنائية وذلك بعد أن تقدم بشكوى في مواجهة القناة للنيابة مدعيًا انتهاك حقوقه المادية قبل عدة أشهر – على حد قولهم- ،وأكد المستشار القانوني للقناة عدم صحة إدعاء الحلنقي وقال بأنه ظل يأخذ حقوقه المالية على دائر المليم وتملك القناة العقودات والمستندات التي تؤكد صحة موقفها ،وقال 🙁 الحلنقي تقدم في شكواه ضد القناة مطالبًا بحقوقه المالية من أغنيات هو أصلًا استلم حقوقها المالية وفق عقود واضحة ولم تنته فترة التعاقد بعد، فكيف يطالب بحقوقه إزاء هذا الوضع القانوني الذي يفرض علي القناة بث أغنياته الى حين انتهاء فترة العقد .

وقال بأن قناة النيل الأزرق ظلت تعامل الحلنقي بصورة مختلفة وميزته بكل تقدير واحترام لكنه لم يقدر ذلك، وأصر على مقاضاة المؤسسة والتشهير بها في الصحف رغم مواقفها الكبيرة معه، وقدم معلومات غير صحيحة حول هضم القناة لحقوقه المالية نظير أغنيات هو متعاقد عليها مع القناة واستلم حقوقه المالية كاملة وبزيادة في أحيان كثيرة ، رغم مواقفها الكبيرة معه ، مؤكدين أن النيل الأزرق تملك المستندات القانونية التي تؤكد تعاقدها مع الحلنقي وسلامة موقفها ، وقال المستشار القانوني بأن القناة تحتفظ بحقها في مقاضاة الحلنقي بسبب التشهير والادعاء غير الصحيح ،مشيرا الى أن النيل الأزرق عرفت عبر تاريخها الطويل بحرصها على حقوق المتعاملين معها من فنانين وشعراء وغيرهم لذلك نشأت بينها وبين الجميع علاقة حب واحترام انعكس على منتوجها الإبداعي عبر الشاشة حتى أصبحت قناة السودانيين الأولى بفضل علائق الحب والمودة بينها وبين كافة فئات المجتمع .

وستصدر قناة النيل الأزرق منشورًا مطولًا للرأي العام يتضمن كافة المستندات القانونية والمالية التي تؤكد سلامة موقف القناة في مواجهة شكوى الحلنقي توضيحًا للحقائق