إجراء عملية جراحية للفنان صلاح مصطفى

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قناة النيل الأزرق توقف تعاملها مع الحلنقي .. المستشار القانوني: لا حقوق للحلنقي على القناة ولدينا المستندات الكاملة وسنقوم بنشرها للرأي العام ..
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الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله
أجرى الفنان الكبير صلاح مصطفى عملية جراحية عاجلة بمستشفى آسيا بامدرمان إثر سقوطه بمنزله ما أدى الى كسر في المخروقة واليد ، تكللت العملية بالنجاح فيما أكد الاطباء استقرار وضعه الصحي.
وخف لزيارته عدد كبير من زملائه بالوسط الفني للاطمئنان على صحته
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قناة النيل الأزرق توقف تعاملها مع الحلنقي .. المستشار القانوني: لا حقوق للحلنقي على القناة ولدينا المستندات الكاملة وسنقوم بنشرها للرأي العام ..
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