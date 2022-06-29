إجراء عملية جراحية للفنان صلاح مصطفى

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أجرى الفنان الكبير صلاح مصطفى عملية جراحية عاجلة بمستشفى آسيا بامدرمان إثر سقوطه بمنزله ما أدى الى كسر في المخروقة واليد ، تكللت العملية بالنجاح فيما أكد الاطباء استقرار وضعه الصحي.

 وخف لزيارته عدد كبير من زملائه بالوسط الفني للاطمئنان على صحته

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.