إجراء عملية جراحية للفنان صلاح مصطفى

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أجرى الفنان الكبير صلاح مصطفى عملية جراحية عاجلة بمستشفى آسيا بامدرمان إثر سقوطه بمنزله ما أدى الى كسر في المخروقة واليد ، تكللت العملية بالنجاح فيما أكد الاطباء استقرار وضعه الصحي.

وخف لزيارته عدد كبير من زملائه بالوسط الفني للاطمئنان على صحته