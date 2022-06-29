المبعوث البريطاني للسودان: ضريبة الجمود السياسي ستصبح باهظة للغاية.. تقع مسؤولية الخروج من هذا المأزق على عاتق العسكر والمدنيين

الخرطوم: السوداني

أوضح المبعوث البريطاني الخاص للسودان، بوب فييرويذر، أنه لا توجد حلول بسيطة لبلد يواجه تحديات معقدة مثل السودان، وقال: “ضريبة الجمود السياسي ستصبح في القريب العاجل باهظة للغاية.. تقع مسؤولية الخروج من هذا المأزق وتحقيق تسوية سياسية شاملة وذات مصداقية على عاتق الفاعلين السياسيين السودانيين؛ عسكريين ومدنيين، قبل كل شيء يجب أن تكون هناك بيئة مواتية للمفاوضات.

وأضاف فييرويذر، في ختام زيارته للسودان: “من الضروري أن يتمكّن المتظاهرون السلميون من التعبير عن آرائهم دون خوف من العنف، الاعتقالات التعسفية والقوة المفرطة تظهر سوء نية تجاه المفاوضات”.

وأكد أنّ المملكة المتحدة تشجع العمل الأساسي نحو تحقيق تسوية سياسية، وأنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار والصراعات وانعدام الأمن الغذائي.