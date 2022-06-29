إيقاد تُطالب السودان وإثيوبيا بضبط النفس والسعي نحو الدبلوماسية

الخرطوم: السوداني

عبّرت الهيئة الحكومية للتنمية “ايقاد”، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير على الحدود بين إثيوبيا والسودان.

وطالبت في بيان لها اليوم الأربعاء، السودان وإثيوبيا بضبط النفس والسعي نحو الدبلوماسية.