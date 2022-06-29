إيقاد تُطالب السودان وإثيوبيا بضبط النفس والسعي نحو الدبلوماسية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

عبّرت الهيئة الحكومية للتنمية “ايقاد”، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير على الحدود بين إثيوبيا والسودان.
وطالبت في بيان لها اليوم الأربعاء، السودان وإثيوبيا بضبط النفس والسعي نحو الدبلوماسية.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.