إيقاد تُطالب السودان وإثيوبيا بضبط النفس والسعي نحو الدبلوماسية

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المبعوث البريطاني للسودان: ضريبة الجمود السياسي ستصبح باهظة للغاية.. تقع مسؤولية الخروج من هذا المأزق على عاتق العسكر والمدنيين
الخرطوم: السوداني
عبّرت الهيئة الحكومية للتنمية “ايقاد”، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير على الحدود بين إثيوبيا والسودان.
وطالبت في بيان لها اليوم الأربعاء، السودان وإثيوبيا بضبط النفس والسعي نحو الدبلوماسية.
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المبعوث البريطاني للسودان: ضريبة الجمود السياسي ستصبح باهظة للغاية.. تقع مسؤولية الخروج من هذا المأزق على عاتق العسكر والمدنيين
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