آبي أحمد: الشعبان السوداني والإثيوبي إخوة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم، إن الشعبين السوداني والإثيوبي إخوة، واضاف: “مما لا شك فيه أن هنالك العديد من المشاكل بين السودان وإثيوبيا، ويتوجّب علينا أن نتكاتف ونتعاون في مواجهة وحل هذه المعضلات”.

ومضى في القول: “هناك الكثيرون ممن يريدون لنا أن ننزلق في اقتتال بعضنا البعض، ولكن هذه الأطراف – سواء كانت من الحكومات أو غيرها – سوف لن تجني أي فائدة من تأجيج الفتن بين شعبينا. فبالنسبة لنا خيارنا هو السلام بين شعبينا، وبلدينا الشقيقين. خيارنا هو أن تسود بيننا الثقة المُتبادلة”.

وأوضح آبي احمد انه لا يجب أن تقوم مواجهات بين إثيوبيا والسودان بسبب ضغوطات خارجية، مضيفاً: “علينا أن نسيطر على أعصابنا؛ وأن نتحلى بضبط النفس. وذلك من أجل مصالحنا المشتركة، ومباديء حسن الجوار، ولا يجب أن تقوم بيننا عداواتّ. بل يجب أن نكون شركاء في التنمية، وأن ننهض معاً”.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أنهم يكنون كل الاحترام للشعب السوداني الشقيق ويؤمنون بأن السودان وإثيوبيا قادران على حل جميع المشاكل والصعاب، التي تواجهما بروح الإخوة الدئمة وحسن الجوار.