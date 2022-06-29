احتجاجاً على تصريحاته.. الخارجية تستدعي رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس

الخرطوم: السوداني

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، احتجاجاً على تصريحاته بشأن تظاهرات 30 يونيو.

وقالت الخارجية في بيان لها، أبلغ وكيل وزارة الخارجية، رئيس البعثة استياء وعدم رضاء حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة يوم غدٍ الخميس الموافق 30 يونيو 2022، مشيراً إلى أن تصريحاته بنت على أحكام وافتراضات مُسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، موضحًا أن ذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقّع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلّع إليه الجميع.

أضافت في ذات البيان، أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية، مؤكداً على احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي.