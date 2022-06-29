الأمم المتحدة: 25 قرية تتعرّض للحرق والنهب في دارفور والنزاع يجبر الآلاف على النزوح

الخرطوم: السوداني

قالت الأمم المتحدة، إن النزاع في السودان أجبر أكثر من 67,000 شخص على مغادرة ديارهم.

وقال الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، إن التقارير تشير إلى أن 25 قرية تعرّضت للحرق والنهب كلياً أو جزئياً في وحدة دار المختار الإدارية أثناء النزاع، وتابع: “الكثير من الأسر التي تعيش في العراء.. فقدت مواشيها ومخزوناتها الغذائية”.

وأضاف في بيان له، في قرى أخرى، تم الإبلاغ عن عشرات الأطفال المفقودين، وخمسة قُتلوا (ثلاثة صبية وفتاتان) في الاشتباكات.

وقال دوجاريك، إن شركاء الأمم المتحدة ذكروا أن حوالي 1,500 طفل تضرروا من النزاع في دارفور، 60 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن العدد الإجمالي التقديري للأطفال في سن الدراسة والمتضررين من النزاع بلغ 1,738 شخصاً.

بحسب أوتشا، يُعاني الأطفال من تغيّرات في السلوك، بما في ذلك الصدمات والكوابيس وصعوبة النوم نتيجة للصراع.

وأضاف: أبلغت النساء في مواقع مثل ويريوري عن تعرضهن للمضايقة والضرب أثناء النزوح الأولى من مناطقهن الأصلية، وعند جمع الحطب والماء.

وقال إن النازحين داخلياً أفادوا أن 25% من أفراد مجتمع النازحين يأكلون وجبة واحدة في اليوم، وفي بعض الأحيان لا يأكلون شيئاً.