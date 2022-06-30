مكتب رئيس القضاء ينفي إصدار قرارات بتشكيل محاكم ميدانية

الخرطوم: السوداني

نفى المكتب الصحفي للسلطة القضائية، ما نشر بالوسائط حول تشكيل محاكم ميدانية فورية لكل من يعتدي على الممتلكات العامة او الخاصة او يقوم باي عمل جنائي اثناء المظاهرات.

وقالت المكتب الصحفي للسلطة القضائية في بيان له نشرته وكالة السودان للأنباء: “طالعنا في الوسائط قرارا منسوبا – زورا وبهتانا – لسعادة رئيس القضاء يقضي بتشكيل محاكم ميدانية فورية لكل من يعتدي على الممتلكات العامة او الخاصة او يقوم باي عمل جنائي اثناء المظاهرات. نؤكد ان معالي رئيس القضاء لم يصدر قرارا بشأن التظاهرات. ومحاكم جنايات في كل مدن السودان تختص بالفصل في كل المخالفات القانونية”.