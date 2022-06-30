عاجل: انطلاق تظاهرات مليونية 30 يونيو بمختلف أنحاء الخرطوم، واللجنة الأمنية تدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية، وسط انتشار أمني كثيف وسط الخرطوم وإطلاق الغاز المسيل للدموع واغلاق للجسور وقطع للانترنت والاتصالات بجميع أنحاء السودان

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By alsudani 0

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