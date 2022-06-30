عاجل: انطلاق تظاهرات مليونية 30 يونيو بمختلف أنحاء الخرطوم، واللجنة الأمنية تدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية، وسط انتشار أمني كثيف وسط الخرطوم وإطلاق الغاز المسيل للدموع واغلاق للجسور وقطع للانترنت والاتصالات بجميع أنحاء السودان أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 30 يونيو, 2022 12:21 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)