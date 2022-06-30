عاجل.. ‏لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء شهيدين بمدينة أم درمان

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عاجل: انطلاق تظاهرات مليونية 30 يونيو بمختلف أنحاء الخرطوم، واللجنة الأمنية تدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية، وسط انتشار أمني كثيف وسط الخرطوم وإطلاق الغاز المسيل للدموع واغلاق للجسور وقطع للانترنت والاتصالات بجميع أنحاء السودان
أم درمان: السوداني
أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن مقتل (2) من الثوار في أم درمان. وقالت في بيان لها: “ارتقت قبل قليل روح شهيدين طاهرين لم يتم التعرف على بياناتهم بعد إثر إصابتهما بـرصاص مباشر في الصدر”.
واضافت: “كما وردنا أن هناك الكثير من الإصابات وسط المتظاهرين”.
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عاجل: انطلاق تظاهرات مليونية 30 يونيو بمختلف أنحاء الخرطوم، واللجنة الأمنية تدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية، وسط انتشار أمني كثيف وسط الخرطوم وإطلاق الغاز المسيل للدموع واغلاق للجسور وقطع للانترنت والاتصالات بجميع أنحاء السودان
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