عاجل.. ‏لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء شهيدين بمدينة أم درمان

أم درمان: السوداني

أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن مقتل (2) من الثوار في أم درمان. وقالت في بيان لها: “ارتقت قبل قليل روح شهيدين طاهرين لم يتم التعرف على بياناتهم بعد إثر إصابتهما بـرصاص مباشر في الصدر”.

واضافت: “كما وردنا أن هناك الكثير من الإصابات وسط المتظاهرين”.