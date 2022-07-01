شرطة ولاية الخرطوم: المواكب تحدت قرارات لجنة أمن ولاية الخرطوم وأصيب 225 من القوات الأمنية

الخرطوم: السوداني

كشفت شرطة ولاية الخرطوم، عن إصابة 96 من قواتها و129 من القوات المسلحة بعضها إصابات خطيرة في مواكب مليونية 30 يونيو.

وقالت في بيان لها، قام تنظيم يسمى بملوك الاشتباك وغاضبون بلا حدود بالاعتداء على القوات وإتلاف عربات الدفع المائي، بالإضافة إلى إشعال النيران في الأشجار بالحدائق واللساتك شرق كوبري النيل التبيض جوار الفنادق والمسجد.

وأضافت: تم القبض علي عدد من المتهمين وفتح بلاغات تحت المواد 77/69/182/139 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أنه لم ترد أي بلاغات لأقسام الشرطة بالولاية عن وفاة 6 أشخاص.

وقالت إنّ المواكب اصطدمت بالحواجز الأمنية في شروني وكوبري أبو عنجة وكوبري المك نمر والمنشية مخالفة بتحدي علني قرارات لجنة تنسيق شؤون اللامن بالولاية.

وأضافت: اعتدت على القوات بالمواقع الفاصلة للمواقع السيادية والاستراتيجية بتشكيلات ومارشات عسكرية وجلالات حماسية ولبس واقي دروع (درق) وخوذ رأس وملتوف حارق وحجارة وحديد مصنع لإتلاف لساتك السيارات.

وأشارت إلى أنّ القوات تعاملت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.