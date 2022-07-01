الآلية الثلاثية: تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكٌ لحرية التعبير

الخرطوم: السوداني

أدانت الآلية الثلاثية وإيقاد ويونيتامس، الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية في مواجهة احتجاجات ذكرى الـ30 من يونيو، معربة عن خيبة أملها وانعدام المُساءلة عن الرغم من الالتزامات المتكررة منه جانب السلطات على حد تعبيرها.

وقالت في بيان لها، إنّ تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول يعتبر انتهاكاً لحرية التعبير والوصول الى المعلومة.

ودعت السلطات إلى وضع حد للاعتقلات والاحتجازات التعسفية واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مطالبًا بإجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف.

وأضافت: اتخاذ هذه الخطوات لا يعني أن السودان يسعى الى الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحسب، ولكنه يضمن بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية الجارية في السودان.

وأكدت الآلية الثلاثية، التزامها بدعم وتسهيل حل سوداني القيادة والملكية للأزمة.