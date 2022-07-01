بنك الخرطوم: خصم (1000) جنيه رسوم خدمات نصف سنوية وتزامنه مع مليونيات 30 يونيو من محض الصدفة

الخرطوم: السوداني

قال بنك الخرطوم، إنّ مبلغ ألف جنيه الذي تم خصمه عبارة عن رسوم خدمات تُخصم بصورة نصف سنوية (أي تُخصم في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر).

وأوضح في تعميم، أنها ضمن الرسوم وتعرفة الخدمات المصرفية للبنك للعام 2022 والتي تم الإعلان للعُملاء عنها وفق مُوجِّهات البنك المركزي في شهر أبريل الماضي، وتم نشرها في فروع البنك وكذلك في الموقع الرسمي للبنك.

وأضاف: هذه الرسوم مُضافة في النظام التقني للبنك، ويتم خصمها بصورة تلقائية في التواريخ المُحدّدة مُسبقاً، وعليه فإن تزامن هذا الخصم مع أحداث ومليونيات 30 يونيو من محض الصدفة.