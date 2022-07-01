الشرطة: شرعنا في التحقيق حول مقطع الفيديو المُتداول لإطلاق نار من شرطي بشارع الستين على متظاهرين

الخرطوم: السوداني

قال المكتب الصحفي لقوات الشرطة، إن الشرطة شرعت في التحقيق حول مقطع الفيديو المُتداول بوسائط التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية الذي يُشير لإطلاق نار من شرطي بشارع الستين على متظاهرين وسقوط شخص على الأرض.

وأوضح في بيان له، أن القرارات والتعليمات التي صدرت في إطار تنفيذ خطة تأمين حراك 30 يونيو، بعدم تسليح أي قوات تتعامل مع المتظاهرين بسلاح ناري في المواقع الفاصلة وعدم السماح بخروج أي شرطي مسلح بسلاح ناري خارج دور الشرطة وللدفاع عن الموقع فقط.

وأضاف: ما شاهدناه يؤكد هنالك مخالفة للتعليمات،

وتصرُّف يُشكِّل جريمة ولا نقبله بتاتاً من منسوبينا في كافة المستويات.

وقال: نلتزم بتطبيق نصوص القانون دون حصانة لمثل هذه الأفعال التي لا تشرفنا ولا ندافع عنها، ويتحمّلها صاحبها شخصياً، ولا نرضى ان يكون بيننا من لايحترم التعليمات لإعطاء كل ذي حق حقه سواء كان لنا أو علينا، لا نتردّد في ذلك ولا نخشى في الحق لومة لائمٍ.