إخماد حريق بغابة السنط

الخرطوم : السوداني

تمكنت قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم من إخماد حرائق حدثت بغابة السنط بالخرطوم يوم أمس وذلك بعد تداعيات مواكب 30يونيو .

وقال مدير الدفاع المدني الفريق عثمان عطا لـ(المكتب الصحفى للشرطة) إنه فور تلقي غرفة الطوارئ بولاية الخرطوم بنشوب حريق بغابة السنط بالخرطوم تم الاستجابة الفورية له وإرسال عربات الإطفاء إلى الموقع .

مؤكدًا السيطرة على الحريق في وقت وجيز والسيطرة على النيران والحيلولة دون انتشارها وتمددها بواسطة مختصين في حرائق الغابات والتعامل مع بؤرة الحريق وعزله عن أشجار الغابة