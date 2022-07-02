تدابير لتأمين موقع يضم 24 ألف لاجئ من الفيضان

السودانى : وكالات

وضعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تدابير احترازية لمنع وصول الفيضانات إلى موقع يضم 24 ألف لاجئ إثيوبي، شرقي السودان

وتستضيف مناطق شرق السودان أكثر من 65 ألف لاجئ إثيوبي توافدوا إليها هربًا من الحرب التي اندلعت في بلادهم، منهم 24 ألف يقيمون في مخيم الطنيدبة بولاية القضارف

وقال مدير إسكان اللاجئين بولاية القضارف عبد المنعم عثمان إبراهيم، لـ (سودان تربيون)، الجمعة؛ إن “المفوضية الأممية وضعت تدابير احترازية لتأمين مخيم الطنيدية من الفضيانات والغرق ” .

وأشار إلى أن هذه التدابير تتمثل في تأهيل المباني من المساكن الشعبية والخيم، إضافة إلى تشييد مراحيض وعدد من القطاطي وهو مبني مخروطي يُبني من القش

وكشف عن الانتهاء من تشييد 2.245 مرحاضا حديثا و7.500 قطية .