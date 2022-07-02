المؤتمر السوداني لـ(الشيوعي): لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

الخرطوم : السوداني

قال حزب المؤتمر السوداني إن مانفثه بيان الحزب الشيوعي من “سموم” لا تليق بعظمة مليونيات الثلاثين من يونيو وما قدمه شعبنا من تضحيات عمدها بالدماء في يوم 30 يونيو الملحمي.

وكان الحزب الشيوعى قد أصدر بيانًا اتهم فيه قيادات حزبي الأمة القومي والمؤتمر السوداني بالسعي لتجيير مواكب الخميس الهادرة لمصلحتهم.

وأضاف المؤتمر السوداني في بيان :” طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، والذي خُصِّص بكامله للهجوم على قوى الحرية والتغيير وخصّ حزب المؤتمر السوداني وحزب الأمة القومي بالهجوم من ضمن ما نفث البيان من سموم لا تليق بعظمة مليونيات الثلاثين من يونيو وما قدمه شعبنا من تضحيات عمدها بالدماء في هذا اليوم الملحمي”.

وتابع:” شعبنا يخوض الآن معركة الخلاص من انقلاب ٢٥ أكتوبر ببسالةٍ وتصميمٍ على النصر .. ونحن في المؤتمر السوداني نؤكد أنْ لا صوت يعلو الآن فوق صوت هذه المعركة التي سنستمر في خوضها ضمن صفوف قوى الثورة، ولن نستجيب لدعاوي تفريقها وشرذمتها أو شغلها بأي معارك جانبية لا تصب في مصلحة غاياتها النهائية التي تسعى لها”

وأردف:” سيسقط هذا الانقلاب بوحدة قوى الثورة، وهذا هو ما سنعمل له ولن نلتفت لأي محاولات تصرفنا عنه وسيذهب الزبد جفاءً ويبقى ما ينفع الناس”.