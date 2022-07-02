الثروة الحيوانية: تصدير 2,813 رأساً من المواشي للأردن

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن تصدير 2,813 رأساً من المواشي بنسبة مناعة تتراوح ما بين 70 – 75%.

وأوضحت أن شحنة المواشي التي وصلت إلى ميناء العقبة بالأردن بها 1,815 رأساً من الضأن و998 رأساً من الأبقار.

وأعلنت إدارة المحاجر، عن دخول المملكة الأردنية الهاشمية في سوق صادر الماشية وأن باخرة الشحن الأردنية وصلت إلى ميناء سواكن لاستقبال أول شحنة للأردن، كما أعلنت اعتماد محجر سواكن البيطري كمحجر نهائي لصادر الماشية إلى الأردن، وذلك لقُربه من ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر.