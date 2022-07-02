لجنة أطباء السودان تعلن عن مقتل مُتظاهر مُتأثِّراً بإصابته في تظاهرات 16 يونيو

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن ارتقاء روح الشهيد أبو بكر راشد الشفيع، الذي كان مُصاباً في الرأس بعبوة غاز مُسيّل للدموع في مواكب 16 يونيو، وكان مُنوّماً بالعناية المُكثّفة.

وقالت في تعميم، ارتفع العدد الكُلي للشهداء بعد انقلاب 25 أكتوبر إلى (114) شهيداً.

تظاهرات 30 يونيو سجّلت أكبر حجم إصابات

وقالت اللجنة، إنّ تظاهرات 30 يونيو، سجّلت أكبر حجم إصابات منذ فجر الانقلاب، حيث بلغ مُجمل الإصابات (629).

وأضافت في تقريرها، من بين الإصابات (35) حالة بالرصاص الحي، بالإضافة إلى (64) إصابة في الرأس بعبوات الغاز المُسيّل للدموع، و(23) بطلق ناري متناثر، فضلاً عن (10) حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، و(12) حالة إصابة في العين.

واوضحت ان هناك حالة طعن بآلة حادّة في الكتف، وحالات اختناق عديدة من بينها حالة غير مُستقرة، وإصابات أخرى مُتفرِّقة في الجسم نتيجة التصويب المُباشر لعبوات الغاز المُسيّل للدموع والرشق بالحجارة والضرب بالهراوات والتّدافُع.

وكشفت أنّ الإصابات في مدينة الخرطوم (208) و(180) إصابة في أم درمان، بالإضافة إلى (158) إصابة في الخرطوم بحري.

وأشارت إلى (70) إصابة بمدينة مدني، و(6) إصابات في مدينة الفاشر، و(7) ببورتسودان.