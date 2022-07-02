الشيخ الياقوت يزور مولانا الميرغني في القاهرة ويدعوه للعودة إلى السودان

القاهرة: السوداني

سَجّلَ الشيخ الياقوت الشيخ محمد الشيخ مالك، شيخ الطريقة السمانية الخلوتية، سَجّلَ زيارة لمولانا السيد محمد عثمان الميرغني مُرشد الطريقة الختمية، ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمقر إقامته في مصر الجديدة، للتحية والسلام والاطمئنان على صحته.

وأحسن مولانا الميرغني استقبال وإكرام الشيخ الياقوت ومرافقيه.

ودعا الشيخ الياقوت، مولانا الميرغني للعودة إلى أرض الوطن، لأنه ينتظره من أدوار عظيمة على كافة الجهات والأصعدة، ووعد مولانا أن يحدث ذلك قريباً بإذن الله تعالى.

وجاء في صحبة الشيخ الياقوت نجله الأكبر الخليفة الشيخ محمد، والشيخ الدكتور محمد المصطفى الياقوتي، والشريف خليل غانم، وكان معية مولانا نجله السيد الحسن.