الفريق أول حميدتي: الدعم السريع قوات قومية تضم أكثر من (102) قبيلة

الخرطوم: السوداني

استنكر نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، الدعاوى التي ظل يرددها البعض بشيطنة قوات الدعم السريع مؤكداً أنها قوات قومية التكوين والإنشاء تنضوي تحت إمرة القوات المسلحة وتضم أكثر من (102) قبيلة.

واتّهم حميدتي لدى مخاطبته مواطني محلية كرينك بمناسبة التوقيع على وثيقة وقف العدائيات بين القبائل العربية والمساليت، بعض المخربين أصحاب الأجندات بمنع تدخل قوات الدعم السريع لوقف العنف والقتال الذي تعرضت له المحلية في الأشهر السابقة – بحسب ما اورده إعلام مكتب مجلس السيادة.

ودعا حميدتي، المواطنين بقبول بعضهم بعضًا ونبذ الجهوية والقبلية والعنصرية، وتسليم المجرمين من الطرفين، والاعتراف بأن المجرم لا قبيلة له، والمساعدة في الكشف عنه وتسليمه للشرطة، لافتًا إلى ضرورة تقديم أي مجرم إلى العدالة.

وقال: (ماذا ربح الطرفان سور الموت والكل خسران، ما تسمعوا لقول المجرمين المحرضين، اجلسوا وتفاكروا مع بعض حول مسألة تنظيم التعامل بين المزارع والراعي فيما يتعلق ببداية موسم الخريف ونهايته، بما يسمى “بالطليق” وفقاً للعادات والتقاليد الموروثة).

ووجه حميدتي للاهتمام بالمرأة وإعطائها حقوقها كاملة والمخصص لها نسبة 40% في كافة المجالات السياسية والاجتماعية وفي اللجان، وغيرها.

وتكفل حميدتي بتشييد المسجد العتيق بكرينك على نفقته الخاصة، والتبرع بعربتى إسعاف واحدة لمحلية كرينك والثانية للرحل، كما تبرع بمبلغ عشرة ملايين جنيه للنساء اللائي تضررن من الأحداث الأخيرة.

وأشاد حميدتي بالتبرع الإماراتي الكبير للسودان ووعدهم بدعم كبير لصندوق دعم المتأثرين بغرب دارفور.

وذكر أن مسؤول الأمم المتحدة قد زار الولاية لذات الهدف الذي زار نائب وأعضاء مجلس السيادة الجنينة وذلك بالعمل على عودة النازحين إلى قراهم وإجراء المُصالحات وتعزيز وبسط هيبة الدولة.