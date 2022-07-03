انتقادات لتأخر البنك الزراعي في تمويل الصيفي

الخرطوم : رحاب فريني

حذر مزارعو ولاية النيل الأبيض من مغبة تأخير البنك الزراعي في عمليات تمويل المزارعين للموسم الصيفي الحالي في تسببه في فشل الموسم الزراعي .

وكشف عضو تجمع مزارعي ولاية النيل، وعضو تجمع مزارعي القطاع المطري بولايات السودان، المزارع أحمد حسن، كشف عن عدم بدء البنك الزراعي في تمويل المزارعين حتى الآن، مؤكدًا تسوية حسابات المزارعين بأفرع البنك الزراعي بالنيل الأبيض وأن المزارعين الآن في انتظار التمويل، مشيرًا إلىأن تأخير التمويل للموسم الصيفي يهدد بفشله، وقال في حديثه لـ (السوداني) إن الأمطار بدأت تهطل في كل الولايات وقد تعيق وصول المدخلات الزراعية للمشاريع، وانتقد عدم قيام البنك الزراعي بدوره في توفير التمويل ومدخلات الإنتاج الزراعي للقطاع المطري رغم توجيهات وقرارات نائب رئيس مجلس السيادة التى أصدرها عقب اجتماعه مع مزارعي القطاع المطري، كاشفًا عن أن البنك الزراعي لأول مرة في تاريخه يتأخر في تمويل الموسم الزراعي حتى بداية شهر يوليو، مشيرًا إلى أن تأخير التمويل قد يؤدي إلى صعوبة اللحاق بالموسم وصعوبة ترحيل المدخلات الزراعية بسبب وعورة الطرق بعد هطول الأمطار .

وعن المشاكل التي تهدد الموسم بولاية النيل الأبيض، قال عضو تجمع مزارعي النيل الأبيض إن مشكله أمن المعسكرات والمشاريع الزراعية أكبر مهدد للموسم، مناشدًا والي الولاية القيام بدوره كحكومة ولاية واستتباب الأمن ذلك بفرض هيبة الدولة بدعم مشروع حماية المعسكرات والمشاريع الزراعية على مدار السنة

والتدخل الآني السريع متى ما تطلب ذلك .