ندى القلعة للفنانين: (شراب البنقو والايس والسكر مافي العلن)

الخرطوم: السوداني

وجهت الفنانة ندى القلعة، رسالة توعوية الى الفنانين، خلال احدى الفعاليات الثقافية، وقالت: أنتم قدوة للشباب، ولا يمكن أن تتعاطوا (المخدرات والبنقو والايس والسكر) في العلن وتظهروا بعدها للغناء في الحفل، سيقوم الشباب بتقليدكم، فيجب أن تحترموا الجمهور، هذه السلوكيات لا يجب أن تكون في العلن، حتى يعافيكم اللخ ويتوب عليكم، فانتم سفراء ويجب أن تحترموا مهنتكم.

وطالبت ندى الأمهات بضرورة متابعة الأولاد والبنات في المنزل، ومعرفة الأصدقاء الذين يرافقوهم، وقالت كيف للأم أن لا تلاحظ تغيير سلوك الولد والبنت اذا تعاطوا المخدرات، ويجب أن يحرصوا على تربيتهم بصورة مثالية. واضافت: (ما عيب انه الام تراقب ولدها، في الدخلة والمرقة، وتلاحظ لعيونه وتشم ملابسه اذا في رائحة متغيرة، فالام أكثر إنسان يمكن أن يلاحظ التغيرات على الأولاد).