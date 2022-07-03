ربيع طه يصل السعودية للمشاركة في (عياض في الرياض)

الرياض: السوداني

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، الممثل الكوميديان، ربيع طه، للمشاركة في عمل فني بعنوان (عياض في الرياض).

وتم استقبال ربيع طه حين وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض بموجة من الترحيب العالية من المقيمين السودانيين الذين كانوا في المطار واحتفوا به، وأشاد عدد كبير منهم بالأعمال الفنية التي ظل يقدمها طوال مشواره الفني.

وقال ربيع إنها أول مرة يزور المملكة العربية السعودية وأنه سعيد بهذه الزيارة الفنية التي سيكون لها أثر في مشواره الدرامي، وأشار إلى أن الفنون لغة مشتركة بين الشعوب تعمل على ترسيخ دعائم المحبة والتلاقي بينهم.

وأوضح ربيع أنه جاء إلى الرياض للمشاركة في فيلم (عياض في الرياض) من إخراج المخرج الإماراتي الشاب ركان، وأن تجربته الأولى كانت في عام 2017 مع الأستاذ أحمد صالح والأستاذ حسن حسني من خلال عمل (ضحى في تايلاند).

يذكر أن (عياض في الرياض) سيكون بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين أبرزهم محمد العيسي وسعد المدهش. وتوقع ربيع أن يجد العمل رواجًا في الساحة الفنية العربية. كاشفًا عن عدد من المشاريع الفنية بينها في المستقبل القريب، وأشار إلى ان التجربة مفيدة بكل المقاييس.