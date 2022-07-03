  بسبب أحداث حفل ودالجاك “بالراكوبة”..      محلات تجارية تم تدميرها تقاضي الجهة المنظمة للحفل

الخرطوم : سعيدعباس

تفيد مصادر”كوكتيل” بأن عددًا من أصحاب المحلات التجارية المجاورة لمول الحوش بأمدرمان قد شرعوا في مقاضاة الجهة المنظمة لحفل المطرب الشاب محمد عادل ودالجاك الذي أقيم نهاية الشهر الماضي بكافيه “الراكوبة” المجاور للمول بعد أن تعرضت محلاتهم لخسائر كبيرة بسبب الشغب الذي صاحب الحفل، مما أدى لتدخل الشرطة وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع ،وطالب أصحاب المحلات المتضررة منظمي الحفل تعويضهم عن الخسائر الناتجة عن إتلاف واجهات المحلات والأجهزة والمعدات والبضائع المعروضة، كما ذكر بعض أصحاب المحال التجارية بأن دكاكينهم قد تعرضت للنهب خلال أحداث الشغب التي صاحبت الحفل. من ناحية أخرى تحقق الجهات المختصة في الكيفية التي تم التصديق بها لإقامة الحفل حيث إن المكان ليس معدًا لاستقبال الحفلات الجماهيرية ولا توجد به مخارج كافية حال حدوث أعمال شغب ويفتقد لمقومات التأمين. ما يجدر ذكره أن الشرطة سبق أن منعت ودالجاك إقامة الحفلات الجماهيرية بسبب الشغب الذي يلازم حفلاته .