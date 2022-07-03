طيفور يكشف لـ(حصري مع شمس) حقائق اتّفاقه مع أحد الأندية واستمراره مع المريخ

الخرطوم: السوداني

أزاح لاعب المريخ، نجم التسجيلات عمار طيفور، النقاب عن الحقائق المتعلقة بوجهته القادمة في تصريح خاص لبرنامج (حصري مع شمس).

وأكد اللاعب عمار طيفور أنه لم يتفاوض مع أي نادٍ، ولم يجلس مع أيِّ مسؤول نهائياً، واصفاً كل الأنباء التي تحدثت عن ذلك بالشائعات.

وأشار إلى أن الأنباء التي تحدثت عن استلامه لأموال من أحد الأندية (كذب صريح).

وأضاف: “على المستوى الشخصي لم أجلس مع أيِّ مسؤول في النادي الذي ذكر، ولم أتفاوض وأسمع فقط من البعض بأنني اتفقت مع النادي المعني”.

وبخصوص تجديد تعاقده مع المريخ، قال طيفور لبرنامج (حصري مع شمس)، إنه لم يجلس مع إدارة النادي حتى اللحظة.

وأردف قائلاً: “الصحيح إن إدارة المريخ طلبت مني الجلوس من أجل مُناقشة تجديد العقد، ولكنني أبلغت الإدارة بأنني سأجلس معهم عقب نهاية المُوسم من أجل مناقشة عدة تفاصيل”.

وأوضح أنه يرى بأن الوقت غير مناسب الآن للجلوس بسبب الظروف التي يمر بها الفريق واللعب الضاغط كل 3 أيام في بطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى أنه يريد أن يكون في كامل تركيزه مع زملائه اللاعبين من أجل تحقيق لقب البطولة.

وكشف طيفور عن تلقِّيه عروضاً للاحتراف الخارجي ولكنه لم يحسم أو ينظر فيها للآن.

وقطع بأنه سيجلس مع إدارة المريخ عقب نهاية منافسة الدوري من أجل النقاش حول تجديد عقده الذي يرتبط بعدد من العوامل الأخرى، من بينها مُناقشة مشروع النادي نفسه، بالإضافة إلى الخُطة في الموسم الجديد، وكذلك اللاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم ومن ثمّ يحسم أمره بشكل نهائي.