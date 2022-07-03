في غياب رئيس مجلس السيادة.. حميدتي وحجر والهادي يشهدون تخريج قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين

الخرطوم: السوداني

غاب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين الذين يبلغ عددهم “2000” مجند.

يُذكر أن وكالة السودان للأنباء كانت قد أعلنت أنّ القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيشرف التخريج بمدينة الفاشر.

وشهد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، برفقة عُضوي المجلس الطاهر حجر والهادي إدريس ونائب رئيس هيئة الأركان عمليات الفريق خالد الشامي، بمدينة الفاشر اليوم، تخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين.

ويأتي تخريج هذه الدفعة التي أكملت تدريباتها، بمعسكر جديد السيل (شمال الفاشر)، تنفيذاً لبند الترتيبات الأمنية لمسار دارفور الذي تضمنته اتفاقية جوبا لسلام السودان.