د. كبلو: انتصار الثورة لن يتم إلّا بالوصول إلى مراحل الإضراب السِّياسي والعصيان المدني

الخُرطوم: اليسع أحمد

طالب القيادي بالحزب الشيوعي د. صدقي كبلو، بتكوين مركز مُوَحّد لقوى الثورة السُّودانية.

وقال د. كبلو لـ(السُّوداني)، إنّ انتصار الثورة لن يتم إلّا بالوصول إلى مراحل الإضراب السياسي والعصيان المدني.

وبشأن الاعتصامات الثلاثة بكل من الخُرطوم وبحري وأم درمان وجدواها في هذا التوقيت؟ قال إنّ الاعتصامات في هذا التوقيت إشارةٌ مُهمةٌ ومُقدِّمة لتنفيذ العصيان المدني وخُطوة جادّة لتوحيد قوى الثورة.

وناشد قِوى الثورة بالكف عن مُغازلة السُّلطة الانقلابية تفادياً لإضعافها، ونَبّه إلى أنّ نجاح وتمدُّد الاعتصامات بالمُدن يحتاج إلى عمل دؤوب من مُبادرات وتنسيق وتنظيم مُحكم لانتصار الثورة في أوجز وقتٍ مُمكنٍ.