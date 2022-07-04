حميدتي يكشف عن طريق ثالث لحل الأزمة

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن هنالك طريقا ثالثاً واحداً فقط لحل أزمة البلاد هو طريق الوفاق الوطني الشامل الذي لا يقصي أحداً .

وأكد دقلو، لدى مخاطبته بالفاشر حفل تخريج ألفين من قوات حماية المدنيين بدارفور أمس، دعمهم للحوار الذي يحقق التوافق الوطني الذي يقود إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة، وجدد دعمهم لجهود الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية، معرباً عن أمله في أن تدخل الحوار دون أجندة مسبقة أو تكتيكات لكسب مواقف.

وقال دقلو إنهم سيواصلون مساعيهم الجادة مع أهل دارفور من أجل التوصل إلى حلول عملية لوقف نزيف الدم والحروب القبلية وإجراء المصالحات وإشاعة روح السلام والتعايش السلمي بين جميع السكان والقبائل، مع توفير الدعم اللازم لإحياء القطاعات الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للتنمية والإنتاج، لنخرج من دائرة الحرب إلى براحات السلام.