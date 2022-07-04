الخرطوم تحدد سعر الوزن بالكيلو لخراف الأضاحي

الخرطوم: السودانى

أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، ولاية الخرطوم سعيها للإسهام في خفض أسعار الأضاحي ومنع الوسطاء من خلال بيع خراف الأضاحي بالوزن بعدد من المواقع بمحليات الولاية.

وأشار مساعد المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية، رئيس لجنة بيع الأضاحي بالوزن، د. فيصل الدسوقي، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة، بحضور عدد من وكلاء البيع، إلى تحديد سعر الكيلو بالوزن الحي بقيمة (2150) جنيه، داعياً المواطنين للشراء من المواقع المعنية للإسهام في إنجاح التجربة؛ ومنع السماسرة والوسطاء؛ ولضمان شراء أضاحي بمواصفات صحية وسليمة.