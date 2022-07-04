مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: ندعم جُهود تحقيق المُصالحات بغرب دارفور

الخرطوم: السوداني

أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي، مُساندتها وتشجيعها للجهود التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوا المجلس الدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر، لعقد المصالحات بين المكونات القبلية في دارفور والمساعدة في العودة الطوعية للنازحين وحشد الدعم الإنساني وتوفير الاحتياجات الضرورية.

وقالت في تغريدة على الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون الأفريقية على موقع تويتر “لقد شجّعت مبادرة قادة دارفور في غرب دارفور لدعم المُصالحة المحلية والعودة الطوعية للنازحين وزيادة حماية الدولة وتعبئة الموارد لمساعدة ضحايا النزاعات”.

ووصفت مولي، تخريج قوات حفظ الأمن بالخطوة المهمة لحماية المدنيين، وقالت “نحن نقف إلى جانب أهل دارفور ونلتزم بمساعدتهم على تحقيق السلام المستدام والمشاركة الكاملة في التحوُّل الديمقراطي بالسودان”.