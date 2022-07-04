النيابة العامة: لم يُصدر أي قرار أو أمر لفض اعتصام المُؤسّسة بالخرطوم بحري أو غيرها

الخرطوم: السوداني

نفى مكتب الإعلام بالنيابة العامة، صدور أي قرار أو أمر أو مُصادقة من النيابة العامة لفض اعتصام المُؤسّسة بالخرطوم بحري أو غيرها.