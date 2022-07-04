النيابة العامة: لم يُصدر أي قرار أو أمر لفض اعتصام المُؤسّسة بالخرطوم بحري أو غيرها أخبار السودان By alsudani On 4 يوليو, 2022 7:04 م - 0 الخرطوم: السوداني نفى مكتب الإعلام بالنيابة العامة، صدور أي قرار أو أمر أو مُصادقة من النيابة العامة لفض اعتصام المُؤسّسة بالخرطوم بحري أو غيرها. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)