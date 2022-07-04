وفدٌ من الكونغرس الأمريكي يزور السودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أنّ وفداً من الكونغرس الأمريكي سيزور البلاد يوليو الجاري، تحت رعاية مؤسسة الأمم المتحدة، بقيادة عضو الكونغرس نورما توريس وسارة جاكوبس بمرافقة أعضاء من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير كريستوفر لو والوزير المستشار جاك شيرمان، الخرطوم وشمال دارفور بالسودان من 4 إلى 6 يوليو.

وقالت السفارة في بيان لها: “سيلتقي الوفد أثناء تواجده في الخرطوم مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمُساعدة الانتقالية في السودان، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لاكتساب، فهم أفضل لعمل الأمم المتحدة في السودان، بما في ذلك دعمه للعملية السياسية والمساعدات الإنسانية، وكذلك كيفية عمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة جنباً إلى جنب لدعم الشعب السوداني، السُّلطات على مستوى الولاية وبحث عمل الأمم المتحدة في الميدان”.

وأضافت: “وسيجتمع مع وكالات الأمم المتحدة في دارفور، وسيناقش تحديات تنفيذ اتفاقيات السلام، وتقاطع الغذاء والأمن وحماية المدنيين”.