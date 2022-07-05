الشيوعي: الخطاب نتاج ما توصلت إليه مفاوضات (قحت) وسيرفضه الشارع

الخرطوم: هبة علي

قالت عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، آمال الزين، لـ(السوداني)، إن خطاب رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يعني أن التفاوض كان مستمراً طيلة الفترة الماضية، وأنه نتاج ما توصلت إليه تلك المفاوضات .

واعتبرت الزين الخطاب محاولة لقطع الطريق أمام المد الجماهيري المتصاعد، وأضافت: “يقيني أن محاولة البرهان لن تغيب على فطنة شعب السودان، ولن تؤدي لنتائج، ولن تُقبل من الشارع الذي له شعارات واضحة” .

مبيّنةً أنه بحل مجلس السيادة وتكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصبح البلاد تحت سلطتين، سلطة عسكرية تمتلك وتدير جميع القوى الموجودة، وسلطة مدنية عاجزة عن حماية نفسها والمواطنين وتحديد السياسات العامة للدولة، وهذا ما كان قبل انقلاب 25 أكتوبر الماضي.

وشددت الزين على أن العسكريين ما زالوا يصرون على خنق الثورة السودانية ومنعها من الوصول لغاياتها، وأردفت: “سنعود مجدداً لإغلاق الشرق وعصابات التسعة طويلة والشبيحة، أي سيعاودون ضغط السودانيين بسبب امتلاكهم للأجهزة الأمنية لأجل أن يقبلوا بالحكم العسكري.