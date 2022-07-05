صديق إسماعيل: لـ(السُّوداني) حديث البرهان موقف حتمي أفرزه الحوار الأعرج

الخُرطوم: اليسع أحمد

قال رئيس حزب الأُمّة القومي بالإنابة، الفريق صديق إسماعيل، إنّ قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أوّل عبدالفتاح البرهان بعدم مُشاركة المؤسسة العسكرية في مُفاوضات الآلية الثلاثية في خطابه الاثنين، أتى نتيجة لموقف حتمي أفرزه (الحوار الأعرج) لكل من حوار الآلية، ولقاء الحرية والتغيير بالمُكَوِّن العسكري.

وأضاف إسماعيل في تصريح لـ(السُّوداني) أنّ العبرة من الخطاب أن تستفيد القُوّة السياسية من هذه الفُرصة بصناعة أوسع قاعدة توافقية يتم عبرها تقديم برنامج ومشروع وطني مدني .

وأكّد حدوث توافق وطني إذا توفّرت كل من الجراءة والإرادة السياسية، مُنبِّهاً إلى أنّ الأمر لا يحتاج إلى أكثر من أسبوع واحد.