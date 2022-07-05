الاتحادي (الأصل): خروج العسكر يتيح الفرصة كاملة للمدنيين

الخرطوم: السودانى

أعلن الحزب الاتحادى الديمقراطي (الأصل)، عن ترحيبه بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان .

واعتبر الحزب في بيان هذه القرارات بأنها عين ما ظل يطالب بها مؤخراً من عدم تكرار الشراكة، وبخروج المكون العسكري كطرف في الحوار. وأضاف: “خروج المكون العسكري كطرف في الحوار يتيح الفرصة كاملة للمدنيين فيما بينهم لينتجوا حلولاً تفضي إلى تكوين حكومة كفاءات مدنية كاملة”.

وتابع :” يعتبر الحزب أن هذه سانحة وفرصة للقوي السياسية أن تنهي مرحلة، وتبدأ مرحلة جديدة يستكمل بها الانتقال الديمقراطي عبر وفاق وطني شامل”.

وجدد تمسكه بالحوار السوداني السوداني برعاية وتيسير الآلية الثلاثية كطريق آمن وسريع للخروج من الأزمة .